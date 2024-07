Ein 45-jähriger Bauarbeiter erlitt in Zug eine tiefe Schnittwunde, als eine Glasscheibe aus zwei Metern Höhe auf seinen Arm fiel. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf einer Baustelle.

Der Mann erlitt eine tiefe Schnittwunde.

Janine Enderli Redaktorin News

Bei Rückbauarbeiten ist einem Arbeiter in Zug eine Scheibe auf den Arm gefallen. Er erlitt eine

tiefe Schnittwunde und musste ins Spital eingeliefert werden. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf einer Baustelle am Zählerweg in der Stadt Zug. Zwei Männer waren dabei, mehrere Glasscheiben zu entfernen, als eine der grossen Scheiben aus fast zwei Metern auf seinen Arm herunterstürzte. Der Mann erlitt dadurch eine tiefe Schnittwunde am Unterarm.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert. Die genauen Umstände des Arbeitsunfalls werden untersucht.