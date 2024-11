Museum Burg Zug erhält 100'000 Franken aus Lotteriefonds

Das Museum Burg Zug erhält für zwei Ausstellungen eine Summe von 100'000 Franken aus dem Lotteriefonds. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Die 100'000 Franken gehen zugunsten der Wechselausstellung «Mittelalter in der Zentralschweiz» sowie das «Reliefprojekt der Zentralschweiz» des Museums Burg Zug, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Bei letzterem handelt es sich gemäss Regierungsrat um ein wichtiges Forschungs- und Vertiefungsprojekt, welches die gesamte Zentralschweiz betrifft.

Das Museum ist ein historisches Wahrzeichen der Stadt Zug. In der Vergangenheit diente es als mittelalterlicher Herrschaftssitz, später wohnten darin bedeutende Zuger Familien, wie das Museum auf seiner Webseite erklärt. Seit 1983 wird die Burg als Museum genutzt.

«Ägeri on Ice» startet am 14. Dezember im Birkenwäldli Unterägeri und dauert bis 16. Februar 2025, wie es hiess. Neben Schlittschuhlaufen gibt es Eisstockschiessen sowie verschiedene Gastronomieangebote. Im Rahmen von «School on Ice» ist es Zuger Schulen möglich, das Eisfeld vormittags sowie am Dienstagnachmittag exklusiv zu nutzen.