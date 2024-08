Liegenschaft Maria vom Berg Kanton Zug schafft 100 Asylplätze in Menzingen

Der Kanton Zug wird in der Liegenschaft Maria vom Berg in Menzingen per September eine neue Asylunterkunft eröffnen. Diese dient als Zwischenlösung und soll die unterirdische Unterbringung von geflüchteten Personen hinauszögern.