Im Schulhaus Sternmatt in Baar brennt während der Nacht Licht. Anwohner wundern und ärgern sich darüber. Was geschieht da in dem Gebäude? Die Gemeinde meldet sich daraufhin und beendet das Rätselraten.

Das Schulhaus wird gerade saniert. Foto: Gemeinde Baar

Auf einen Blick Licht im Schulhaus Sternmatt I brennt auch nachts

Anwohner sind genervt und beschweren sich auf Facebook

Das Lichtproblem entstand durch eine Fehlmanipulation der Zeitschaltuhr

Johannes Hillig Redaktor News

Die Schule ist längst aus, trotzdem brennt Licht im Schulhaus Sternmatt I in Baar ZG in der Nacht. Selbst am Sonntag ist das Gebäude hell erleuchtet – und das kurz vor 1 Uhr. Anwohner sind genervt und wundern sich, was da vor sich geht, wie «Zentralplus» berichtet.

So viel ist klar: Das Schulhaus wird aktuell noch saniert. Aber rund um die Uhr? Selbst in der Nacht? «Arbeitet dann noch jemand?», fragt sich ein Zuger auf Facebook. Dazu postet ein Foto vom hellen Schulhaus. Das Bild sei am Sonntag aufgenommen, gegen 0.45 Uhr.

Er glaubt es nicht und denkt, dass hier einfach die Bauarbeiter zu nachlässig sind. Es könne doch nicht so schwierig sein, bei Arbeitsende das Licht auszuschalten. Zum Schluss wettert der Anwohner gegen die Gemeinde. «Bauherrin ist die Gemeinde Baar, welche immer wieder betont, man sei eine Energiestadt.» Wie passe das zusammen?

«Das Mysterium ist geklärt»

Mit seiner Meinung ist er nicht alleine. «Wir wohnen im Sternenweg direkt gegenüber und haben uns das auch schon so manches Mal gefragt», lautet ein Kommentar unter dem Facebookpost. Jemand anderes verspricht, die Gemeinde zu informieren.

Und tatsächlich meldet sich die Gemeinde Baar in den Kommentaren zu Wort. Und sie schreibt: «Das Mysterium ist geklärt: Das Licht im Schulhaus wird mit einer Zeitschaltuhr automatisch gesteuert. An dieser Schaltuhr gab es eine Fehlmanipulation, die dazu geführt hat, dass das Licht ausserhalb des Schulbetriebs nicht automatisch abgeschaltet wurde – was selbstverständlich im Interesse der Gemeinde wäre.» Die Techniker seien daran, die Schaltuhr zu reparieren und den Fehler zu beheben. Dann sollte das Licht in der Nacht endlich nicht mehr brennen.

Möglicherweise kam es zu der Störung durch die aktuellen Sanierungsarbeiten, vermutet Leiter Hochbau Pascal Ming gegenüber «Zentralplus». Im Zuge der Arbeiten kam es zu einem Stromunterbruch. Dabei könnte die Programmierung der Zeitschaltuhr wohl einen Schlag bekommen haben.