Polizei blitzt in Walchwil ZG jungen Raser

Ein 20 Jahre alter Raser ist in Walchwil ZG von der Polizei erwischt worden. Er war auf einer Strecke, auf der höchstens mit 60 km/h gefahren werden darf, mit netto 121 km/h unterwegs.

Die Zuger Polizei hat einem jungen Raser den Führerausweis und das Auto weggenommen. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten, wurde der Autofahrer am letzten Freitag um 14 Uhr auf der Zugerstrasse in Walchwil von einer semistationären Anlage registriert. Er beging den Tempoexzess während eines Überholmanövers.

Die Zuger Polizei konnte den Lenker gemäss Mitteilung kurz darauf anhalten. Er musste seinen Führerausweis, den er nur auf Probe hatte, abgeben. Das Auto wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.