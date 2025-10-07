Polizei blitzt in Walchwil ZG jungen Raser

Die Zuger Polizei hat einem jungen Raser den Führerausweis und das Auto weggenommen. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten, wurde der Autofahrer am letzten Freitag um 14 Uhr auf der Zugerstrasse in Walchwil von einer semistationären Anlage registriert. Er beging den Tempoexzess während eines Überholmanövers.
Die Zuger Polizei konnte den Lenker gemäss Mitteilung kurz darauf anhalten. Er musste seinen Führerausweis, den er nur auf Probe hatte, abgeben. Das Auto wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.