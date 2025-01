Jugendlicher im Kanton Zug nach Drohungen gegen Schule festgenommen

Ein Schüler aus Cham ZG ist nach Drohungen gegen eine Schule am Donnerstag festgenommen worden. Er wurde in einer Jugendeinrichtung untergebracht, teilten die Strafverfolgungsbehörden am Freitag mit.

Der Jugendliche äusserte seien Drohungen gegen die Schule in einem Chat. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Minderjährige hatte seine Drohungen in einem Chat gemacht. Die Drohungen hätten sich gegen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer gerichtet, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit.

Die Polizei war von dem Vorfall am Mittwochabend in Kenntnis gesetzt worden. Es seien darauf «umgehend Ermittlungen eingeleitet sowie Sicherheitsvorkehrungen getroffen» worden, hiess es in der Mitteilung. Am frühen Donnerstagmorgen sei der Jugendliche festgenommen worden, dies auf Anordnung der Jugendanwaltschaft.

Die weiteren Ermittlungen würden unter der Leitung der Jugendanwaltschaft des Kantons Zug geführt, teilten die Strafuntersuchungsbehörden mit.