Darum gehts
- Bauarbeiter stürzt von Bausilo in Cham, erleidet erhebliche Verletzungen
- Arbeitskollege versuchte geistesgegenwärtig, den Stürzenden abzufangen
- 40-jähriger Mann fiel aus einer Höhe von rund 3 Metern
Der Arbeitsunfall passierte am Donnerstagmorgen, kurz nach 9:30 Uhr, auf einer Baustelle an der Lorzenparkstrasse in der Gemeinde Cham. Ein Arbeiter befand sich auf einem Bausilo, als dieses seitlich wegkippte und in der Folge zu Boden stürzte. Der Arbeiter verlor dabei den Halt und fiel aus einer Höhe von rund 3 Metern in die Tiefe.
Ein unmittelbar in der Nähe stehender Arbeitskollege reagierte geistesgegenwärtig und versuchte, den Stürzenden abzufangen. Dadurch wurde der Aufprall am Boden vermindert.
Weiterer Bauarbeiter durch Teile getroffen und verletzt
Dennoch erlitt der 40-jährige Arbeiter erhebliche Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er ins Spital eingeliefert.
Zudem wurde ein weiterer Bauarbeiter durch Teile des umstürzenden Silos getroffen. Der
48-Jährige erlitt jedoch leichte Verletzungen und musste nicht hospitalisiert werden.
Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.