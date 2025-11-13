Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf einer Baustelle in Cham. Ein Bauarbeiter stürzte von einem umkippenden Bausilo etwa 3 Meter in die Tiefe und wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Hier geschah der Arbeitsunfall. Foto: Zuger Polizei

Darum gehts Bauarbeiter stürzt von Bausilo in Cham, erleidet erhebliche Verletzungen

Arbeitskollege versuchte geistesgegenwärtig, den Stürzenden abzufangen

40-jähriger Mann fiel aus einer Höhe von rund 3 Metern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Der Arbeitsunfall passierte am Donnerstagmorgen, kurz nach 9:30 Uhr, auf einer Baustelle an der Lorzenparkstrasse in der Gemeinde Cham. Ein Arbeiter befand sich auf einem Bausilo, als dieses seitlich wegkippte und in der Folge zu Boden stürzte. Der Arbeiter verlor dabei den Halt und fiel aus einer Höhe von rund 3 Metern in die Tiefe.

Ein unmittelbar in der Nähe stehender Arbeitskollege reagierte geistesgegenwärtig und versuchte, den Stürzenden abzufangen. Dadurch wurde der Aufprall am Boden vermindert.

Weiterer Bauarbeiter durch Teile getroffen und verletzt

Dennoch erlitt der 40-jährige Arbeiter erhebliche Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er ins Spital eingeliefert.

Zudem wurde ein weiterer Bauarbeiter durch Teile des umstürzenden Silos getroffen. Der

48-Jährige erlitt jedoch leichte Verletzungen und musste nicht hospitalisiert werden.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.