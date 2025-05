Zuger Kantonsrat berät über Umsetzung der OECD-Steuer

Der Kanton Zug soll durch die Einführung der OECD-Steuer nicht an Attraktivität verlieren. Deshalb will er die zusätzlichen Einnahmen von rund 200 Millionen Franken in die Standortförderung investieren.

Die Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Mitte) will die Einnahmen aus der OECD-Mindeststeuer für Standortförderung im Kanton Zug nutzen. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Zuger Regierung legt dem Parlament ein Gesetz vor, das ab 1. Januar 2026 in Kraft treten soll. Die Standortmassnahmen sollen helfen, die Wettbewerbsposition des Kantons trotz Einführung der OECD-Steuer zu sichern, teilte der Regierungsrat mit.

So plant der Regierungsrat etwa ein «bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot», höhere Kantonsbeiträge an Privatschulen oder Investitionen ins Wohnungswesen. Im Bereich Infrastruktur und innovative Projekte will er Vorhaben in der Energieversorgung und Energiespeicherung fördern.

Als drittes Themenfeld listet die Regierung Förderbeiträge für nachhaltig und innovativ operierende Firmen auf. Diese sollen in den Jahren 2026 bis 2028 mit bis zu 150 Millionen Franken pro Jahr unterstützt werden.