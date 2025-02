Messerstecherei in Asylunterkunft in Unterägeri ZG

In einer Asylunterkunft kam es zu einem Messerangriff. Foto: KEYSTONE

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Donnerstagabend kam es in der Asylunterkunft an der Zugerstrasse in Unterägeri ZG zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Ein Algerier (31) wurde dabei mit einem Messer verletzt.

Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass es im Verlauf des Abends zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen ist. Nach einer vorerst verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Situation, und ein Iraker (28) griff einen Algerier (31) mit einem Messer an. Dieser musste in der Folge mit Schnittverletzungen an den Armen sowie im Bereich des Oberkörpers ins Spital eingeliefert werden. Die erlittenen Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

Der beschuldigte Iraker wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen ihn eine Strafuntersuchung eröffnet.