Zuger Gemeinden wollen ihre Informatikdienstleistungen auslagern

Die Stadt Zug und ihre Gemeinden planen ihre Informatikdienstleistungen auszulagern und dafür eine Aktiengesellschaft zu gründen. Die neue Gesellschaft soll per 1. Januar 2026 ihren Betrieb aufnehmen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bevor die «IT Services Zug AG» gegründet und die Aktien gezeichnet werden können, müssen das Stadtparlament von Zug und die Gemeindeversammlungen ihren Segen zur Neuausrichtung geben, schrieb die Stadt Zug in ihrer Mitteilung vom Montag.

Heute würden Informatikdienstleistungen durch die Informatikabteilung der Stadt Zug, durch das Amt für Informatik und Organisation des Kantons Zug sowie durch die Zuger Gemeinden selbst erbracht, so die Stadt Zug. Die Abteilungen seien mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. So sei etwa die Informatikabteilung dem Finanzdepartement der Stadt Zug angegliedert, für Gemeinden bestünde so kein Mitspracherecht bei den Prozessen.

Künftig soll die neue Betriebsorganisation in Form einer Aktiengesellschaft sämtliche Zuger Gemeinden miteinbeziehen und für die Beschaffung, den Betrieb, Support oder Applikationen für die Stadt und die Zuger Gemeinden erbringen. Eigentümer der neuen Aktiengesellschaft werden die Stadt Zug und die Zuger Gemeinden.

Die Stadt Zug und ihre Gemeinden wollen ihre Informatikdienstleistungen auslagern. (Symbolbild) Foto: Jochen Tack

Die Gründung der «IT Services Zug AG» ist im zweiten Halbjahr 2025 geplant. Die Kapitalisierung soll laut Mitteilung 4,8 Millionen Franken kosten. Im Frühjahr dieses Jahres hätten laut Mitteilung alle Gemeinden des Kantons Zug eine Absichtserklärung unterzeichnet und sich bereit erklärt, ihre Informatikdienstleistungen von der neuen Organisation zu beziehen und sich als Aktionär an der AG zu beteiligen.