Seit Donnerstagabend wird in Oberägeri ein Mann vermisst. Die Zuger Polizei bittet um Hinweise.

In Oberägeri ZG

Ronny L. wird seit Donnerstagabend vermisst. Foto: Zuger Polizei

Die Zuger Polizei bittet um Mithilfe: In Oberägeri wird Ronny L. (39) vermisst. Der Mann wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ronny L. ist circa 165 Zentimeter gross, hat dunkle Haare und eine feste Statur. Er trägt kurze dunkle Hosen, eine rot/blaue Kappe und weisse Turnschuhe. Die vermisste Person könnte mit einem E-Bike unterwegs sein. Das Zweirad hat die Farbe grau mit orangem Schriftzug.