Frau parkte falsch, Fahrzeug überquerte Wiesen und Vorplätze

Am Sonntagvormittag, kurz nach 11.45 Uhr, parkierte eine Frau (50) ihr Auto an der leicht abschüssigen Widenstrasse in Oberwil bei Zug. Da das Fahrzeug nicht korrekt gesichert war, rollte es rund 100 Meter rückwärts die Strasse hinunter. Dabei überquerte es zwei Wiesenborde sowie einen Vorplatz einer Liegenschaft und prallte auf einem zweiten Vorplatz eines Mehrfamilienhauses in eine Mauer, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Besitzerin wird zuhanden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verzeigt.