In Cham ZG Stark betrunkener Autofahrer rammt Hydranten

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Montagabend in Cham auf der Schulhausstrasse von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Hydranten kollidiert. Er hatte 2,48 Promille im Blut, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten.

Publiziert: vor 49 Minuten