18-Jähriger mit 142 km/h in 80er-Zone geblitzt

In Cham ZG war am Sonntagabend ein 18-jähriger Autofahrer ausserorts mit 142 km/h unterwegs. Erlaubt wäre Tempo 80 gewesen. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Darum gehts
- Schweizer Autofahrer mit 142 km/h statt erlaubten 80 km/h erwischt
- Fahrer zeigte sich geständig und kooperativ bei der Befragung
- Erlaubte Geschwindigkeit auf Knonauerstrasse beträgt 80 km/h
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Laut Mitteilung der Polizei war der Schweizer, der einen Führerausweis auf Probe besitzt, auf der Knonauerstrasse mit 142 km/h unterwegs. Erlaubt wäre auf diesem Abschnitt Tempo 80. Die Polizei nahm den Autofahrer an seinem Wohnort fest, wie es im Communiqué am Dienstag hiess.
Bei der Befragung habe sich der Fahrer geständig und kooperativ verhalten, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden weiter mit.