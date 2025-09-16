Bagger stürzt in Bach – Fahrer verletzt

Bei Sanierungsarbeiten in Allenwinden in der Gemeinde Baar ist am Montagnachmittag ein Bagger von einem Waldweg abgekommen und in den Schwarzenbach gestürzt. Der Baggerfahrer musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Ein Kleinbagger ist am Montagnachmittag in Allenwinden ZG vom Waldweg abgekommen, gekipt und im Schwarzenbach zum Liegen gekommen. Der Fahrer wurde verletzt. Foto: Handout Zuger Polizei

Darum gehts Kleinbagger kippte auf Waldweg in Baar, Fahrer verletzt

Feuerwehr errichtete Ölsperre im Schwarzenbach nach ausgelaufenen Betriebsstoffen

Rund 15 Einsatzkräfte waren vor Ort, Unfallursache wird untersucht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich am Montag, kurz nach 16:00 Uhr im Gebiet Dorfmatt in der Gemeinde Baar, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag in einem Communiqué mitteilten.

Ein Kleinbagger geriet auf einem Waldweg ins Rutschen, kippte zur Seite und kam im Bachbett zum Stillstand. Der 42-jährige Maschinist konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, musste jedoch mit Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, errichtete die Feuerwehr Baar eine Ölsperre im Schwarzenbach. Die Unfallursache wird von der Zuger Polizei untersucht.

Im Einsatz standen rund 15 Angehörige der Feuerwehr Baar, Mitarbeitende des Amts für Umwelt sowie die Zuger Polizei.