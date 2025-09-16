Bagger stürzt in Bach – Fahrer verletzt

Ein Kleinbagger ist am Montagnachmittag in Allenwinden ZG vom Waldweg abgekommen, gekipt und im Schwarzenbach zum Liegen gekommen. Der Fahrer wurde verletzt.
Foto: Handout Zuger Polizei
Darum gehts
- Kleinbagger kippte auf Waldweg in Baar, Fahrer verletzt
- Feuerwehr errichtete Ölsperre im Schwarzenbach nach ausgelaufenen Betriebsstoffen
- Rund 15 Einsatzkräfte waren vor Ort, Unfallursache wird untersucht
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Unfall ereignete sich am Montag, kurz nach 16:00 Uhr im Gebiet Dorfmatt in der Gemeinde Baar, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag in einem Communiqué mitteilten.
Ein Kleinbagger geriet auf einem Waldweg ins Rutschen, kippte zur Seite und kam im Bachbett zum Stillstand. Der 42-jährige Maschinist konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, musste jedoch mit Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.
Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, errichtete die Feuerwehr Baar eine Ölsperre im Schwarzenbach. Die Unfallursache wird von der Zuger Polizei untersucht.
Im Einsatz standen rund 15 Angehörige der Feuerwehr Baar, Mitarbeitende des Amts für Umwelt sowie die Zuger Polizei.