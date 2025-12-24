CEO der Zuger Ultima Capital tritt per Ende 2025 zurück

Die auf Luxusimmobilien spezialisierte, in Zug ansässige Ultima Capital muss einen neuen Chef suchen. Martin Vossen habe sich aus privaten familiären Gründen entschieden, sein Amt per Ende Dezember 2025 niederzulegen, teilte die Firma am Dienstagabend mit.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schritt stehe in keinem Zusammenhang mit Geschäftsentwicklung, Strategie oder finanzieller Lage des Unternehmens, hiess es. Vossens letzter Arbeitstag sei der 31. Dezember 2025.

Der Verwaltungsrat leitete den Angaben zufolge ein Nachfolgeverfahren ein. Interimistisch übernimmt das bestehende Managementteam die Aufgaben.

Ebenfalls am Dienstag genehmigte der Verwaltungsrat eine Anleihe über 100 Millionen Franken. Das fünfjährige Darlehen mit einem festen Zinssatz von 1,5 Prozent laufe bis Ende Dezember 2030 und werde vollständig von der National Bank of Greece gezeichnet, teilte Ultima Capital mit. Mit den Mitteln sollen hochverzinsliche Schulden refinanziert, Zinskosten gesenkt und die Bilanz gestärkt werden.

Ultima Capital ist auf Luxusimmobilien spezialisiert und betreibt unter anderem Hotels, Resorts, Chalets und Villen in der Schweiz, Frankreich und Griechenland.