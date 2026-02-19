DE
Im Kanton Zug verhaftet
Falsche Touristen in Notlage als Betrüger entlarvt

Die Zuger Polizei hat zwei mutmassliche Betrüger, die sich gegenüber jungen Menschen als Touristen in misslicher Lage ausgegeben haben, festgenommen. Die beiden Iren im Alter von 27 und 35 Jahren befinden sich in Untersuchungshaft.
Zwei Männer, die junge Menschen betrogen haben sollen, befinden sich im Kanton Zug in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Im Januar hatte die Zuger Polizei vier sehr ähnliche Betrugsdelikte registriert, wie die Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten. Die Täter suchten sich junge Opfer aus und und bewegten diese mit frei erfundenen Geschichten dazu, am Bancomat Geld abzuheben und ihnen auszuhändigen. Dabei versprachen sie eine Rücküberweisung des Geldes.

Bei den Ermittlungen der Zuger Polizei sei ein Auto mit britischen Kennzeichen in den Fokus geraten, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit. Das Fahrzeug sei vor einer Woche in Steinhausen einer Patrouille aufgefallen und gestoppt worden.

Die Polizei nahm die beiden Autoinsassen, zwei Iren, fest. Sie fand im Auto diverse britische Kontrollschilder. Weil dringender Tatverdacht bestehe, seien die beiden Männer in Untersuchungshaft gesetzt worden.

