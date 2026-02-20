Auf der Autobahn ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit vier involvierten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Der Unfall führte zu grösseren Verkehrsbehinderungen.

Drei Autos nicht mehr fahrbar, Sachschaden: mehrere Zehntausend Franken

Normalstreifen gesperrt, langer Rückstau im Feierabendverkehr

Heftiger Unfall auf der A4 bei Cham ZG: Im dichten Feierabendverkehr kam es auf dem Normalstreifen zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Zug in einer Mitteilung schreibt.

Zwei Personen klagten nach der Kollision über Nackenschmerzen. Sie werden sich bei Bedarf selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Langer Rückstau auf A4

Von den involvierten vier Autos waren drei nicht mehr fahrbar und mussten von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Sachschaden beträgt gesamthaft mehrere Zehntausend Franken.

Für die Unfallaufnahme sowie die Fahrzeugbergung musste der Normalstreifen im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Dies führte zu einem längeren Rückstau.