Ein Autodieb entwendete am Dienstag in Zug ein Auto. Die 39-jährige Halterin konnte fliehen. Der Dieb konnte wenig später aufgefunden werden – schlafend.

1/2 In Zug entwendete ein Rumäne das Auto einer 39-Jährigen. Foto: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Darum gehts Unbekannter Mann stiehlt Auto einer Frau in Zug

Frau flüchtete, Täter wurde später schlafend im Auto gefunden

25-jähriger Rumäne festgenommen

Angela Rosser Journalistin News

Am Dienstagmorgen näherte sich kurz nach 8 Uhr morgens ein Unbekannter einer Autofahrerin (39), die gerade in ihr Auto an der Dammstrasse in der Stadt Zug eingestiegen war.

Wie die Kantonspolizei Zug in einer Mitteilung schreibt, öffnete der unbekannte Mann die Fahrertür und bat die Frau auszusteigen. Er soll sie aufgefordert haben, sich auf den Rücksitz zu setzen.

Frau konnte flüchten

Die 39-Jährige stieg zwar aus, flüchtete jedoch geistesgegenwärtig. Der unbekannte Mann fuhr daraufhin mit ihrem Auto davon. Wie die Polizei weiter schreibt, wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Auch umliegende Polizeikorps wurden eingeschaltet.

Dieb schlafend aufgefunden

Rund eine Stunde später, gegen 9 Uhr, wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz entlang der Axenstrasse gesichtet und durchsucht. Der gesuchte Mann befand sich auf dem Fahrersitz und schlief, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der 25-jährige Rumäne wurde festgenommen. Weiter wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Weitere Ermittlungen zu Tat und Motiv seien im Gange, schreibt die Polizei.