Grosser Schreck in Baar: Vermeintliche Schüsse und der Einsatz einer Spezialeinheit erschreckten am Donnerstagmorgen Blick-Leser. Doch die Polizei gibt Entwarnung – es handelte sich nur um eine Übung.

Grosser Schreck in Baar ZG – vermeintliche Schüsse erschrecken Bewohner

Auf einen Blick Polizeieinsatz in Baar ZG: Wohnung gestürmt und geschossen

Leserreporter meldete vermeintlich gefährlichen Einsatz nahe einem Kindergarten

«In Baar wurde gerade eine Wohnung gestürmt und geschossen», meldet ein Blick-Leserreporter am Donnerstag. Und tatsächlich: Auf einem Video ist zu sehen, wie sich Polizisten in Spezialmontur an einer Hausfassade abseilen und durch das Fenster eine Wohnung betreten. Anschliessend knallt es mehrmals. Der Leserreporter vermutete einen gefährlichen Einsatz.

«Wenn man so etwas sieht, ist das schon beängstigend. Ich bin mega erschrocken», schildert der Zuger seine Gefühlslage. In der Nähe der Örtlichkeit befinde sich schliesslich auch ein Kindergarten. Der Einsatz sei ihm zudem ernst vorgekommen.

Auf Anfrage stellt die Zuger Polizei aber klar: Es handelte sich bei dem «Einsatz» bloss um eine Übung. Eine Spezialeinheit habe den Ernstfall trainiert. Solche Übungen würden regelmässig durchgeführt. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.