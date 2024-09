Kanton Zug erwirbt die historische Villa «Casa Rossa»

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Kanton will sich das 1433 Quadratmeter grosse Grundstück an der Artherstrasse aus repräsentativen, gesellschaftlichen und kulturellen Zwecken sichern. So soll die «Casa Rossa» für die Zuger Bevölkerung zugänglich sein, etwa für Lesungen, Vorträge oder Hochzeiten.

Die historische Villa wurde laut Bericht in den Jahren 1919 bis 1920 für den Kaufmann und Apotheker Ernst Wyss erbaut und steht unter Denkmalschutz. Das Grundstück steht direkt neben dem alten Kantonsspital.

Die «Casa Rossa» soll in den Jahren 2025/2026 umgebaut werden. Dafür steht ein Kredit von 360'000 Franken zur Verfügung. In den Jahren 2027/2028 ist die Realisierung und der Bezug der Villa geplant.