Festnahme in Zug Junglenker mit über 100 km/h innerorts geblitzt

Ein 22-Jähriger raste am Donnerstagabend in Zug in eine Polizeikontrolle. Er war doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Jetzt ist er seinen Führerausweis los.

Publiziert: 14:23 Uhr | Aktualisiert: vor 50 Minuten