In Baar kollidierte ein Sattelschlepper mit einer Eisenbahnbrücke, wobei ein Velofahrer von Trümmerteilen schwer verletzt wurde. Die junge Fahrerin des Fahrzeugs missachtete die Höhenbeschränkung und muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

1/4 Das Fahrzeug wurde beschädigt. Foto: Zuger Polizei

Darum gehts Sattelschlepper kollidiert mit Eisenbahnbrücke in Baar ZG, Velofahrer verletzt

Fahrerin missachtete Schilder zur maximal erlaubten Fahrzeughöhe

Velofahrer (51) mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert

Marian Nadler Redaktor News

Der Unfall ereignete sich am Montagmittag, kurz nach 12 Uhr, in der Altgasse in der Gemeinde Baar: Die Fahrerin (21) eines Sattelschleppers missachtete die Schilder zur maximal erlaubten Fahrzeughöhe, worauf das Fahrzeug unter der dortigen Eisenbahnbrücke unsanft zum Halt gebracht wurde.

Ein Velofahrer (51), der zum Zeitpunkt des Unfalls in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, wurde von den herabfallenden Fahrzeugteilen getroffen und verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Sattelschlepper musste durch ein Spezialunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Die Unfallverursacherin wird verzeigt und muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.