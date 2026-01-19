60 Flaschen Wein, Champagner und Spirituosen geklaut

Eine unbekannte Täterschaft ist am vergangenen Wochenende in der Stadt Zug in ein Verkaufsgeschäft eingebrochen. Dabei entwendete sie Wein, Champagner und Spirituosen im Wert von mehreren zehntausend Franken. Die Ermittlungen sind im Gang.

Janine Enderli Redaktorin News

Zwischen Samstagabend (17. Januar 2026) und Montagmorgen (19. Januar 2026) verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in eine Vinothek an der Grabenstrasse in der Stadt Zug. Im Innern wurden die Räumlichkeiten durchsucht und über 60 Flaschen Wein, Champagner und Spirituosen im Wert von rund 35'000 Franken entwendet. Anschliessend verliess die Täterschaft die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf:

Personen, die zwischen Samstagabend (17. Januar 2026) und dem frühen Montagmorgen

(19. Januar 2026) im Bereich der Grabenstrasse oder der Sankt-Oswalds-Gasse in der Stadt

Zug verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, sind gebeten, sich bei der Zuger Polizei zu melden (T 041 595 41 41).