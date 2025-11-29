Mädchen (15) bei Auffahrunfall in Cham ZG verletzt

Eine 15-jährige Mitfahrerin hat sich bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A14 bei Cham ZG leicht verletzt. An der Kollision am Freitagabend waren drei Autos beteiligt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.45 Uhr auf dem Überholstreifen vor der Verzweigung Blegi, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Samstag in einer Mitteilung schrieben.

Die verletzte Jugendliche wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und wurden abtransportiert.

Um die Feierabendzeit kam es am Freitag auch zu Unfällen auf der A4 zwischen Lindencham und Rotkreuz sowie auf der A14 zwischen der Verzweigung Rütihof und Gisikon. Bei letzterem kam es zur Kollision zwischen zwei Lieferwagen, die anschliessend abgeschleppt wurden.

Verletzt wurde bei beiden weiteren Unfällen niemand, hiess es in der Mitteilung. Jedoch führten die Ereignisse zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Am frühen Samstagmorgen kam es auf Zuger Strassen zudem zu zwei Selbstunfällen, die zu keinen Verletzungen führten.