Sprachroboter «Nick» telefoniert fürs Zuger Strassenverkehrsamt

Seit dem 1. Juli beantwortet der Sprachroboter «Nick» für das Zuger Strassenverkehrsamt bei Anrufen häufig gestellte Fragen. Der Kanton will damit die Mitarbeitenden entlasten und die Erreichbarkeit erhöhen.

Wer das Zuger Strassenverkehrsamt anruft, könnte seit dem 1. Juli den Sprachroboter "Nick" an den Hörer kriegen. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Strassenverkehrsamt ist damit die erste Organisation in der Zuger Verwaltung, welche diese Technologie einsetzt, wie das Amt am Mittwoch in einem Communiqué festhielt.

Mit dem Einsatz des Sprachroboters sei das Strassenverkehrsamt künftig rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Jährlich gingen 60'000 Anrufe ein.

«Nick» könne «ausgewählte Fragen» beantworten. Zudem könne er auf Wunsch nach dem Gespräch weitere Infos per SMS schicken.

Mit der zunehmenden Nutzung durch die Kundinnen und Kunden soll der Sprachroboter seine Antworten optimieren. Zudem will das Strassenverkehrsamt auch laufend Kundenfeedback einholen.

Der Datenschutz bleibe gewährleistet, hiess es weiter.