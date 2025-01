Brand Mann zündet mehrere Abfallcontainer in Cham und Rotkreuz an

Ein 39-jähriger Mann hat in der Nacht auf Mittwoch an den Bahnhöfen Rotkreuz und Cham mutmasslich mehrere Abfallbehältnisse sowie ein Velo angezündet. Die Polizei konnte den Beschuldigten in den frühen Morgenstunden festnehmen.