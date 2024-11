In der Nacht auf Freitag brach in einem Haus in Walchwil ein Feuer aus. Zwei Personen wurden evakuiert, niemand wurde verletzt. Eine 30-jährige Frau steht unter Verdacht, das Feuer absichtlich gelegt zu haben, und wurde festgenommen.

1/2 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Foto: Zuger Polizei

Auf einen Blick 30-jährige Frau wegen Brandstiftung in Walchwil ZG festgenommen

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, zwei Personen evakuiert

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Johannes Hillig Redaktor News

Um 2.30 Uhr am Freitagmorgen erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Notruf: In einem mehrstöckigen Einfamilienhaus an der Vorderbergstrasse in Walchwil war ein Feuer ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand laut der Zuger Polizei bereits der untere Teil der Liegenschaft in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich zwei Personen im oberen Bereich des Hauses. Sie wurden durch die Einsatzkräfte evakuiert und in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Gemäss den ersten Ermittlungen vor Ort wurde das Feuer mutwillig entfacht. Noch in derselben Nacht, um kurz nach 5 Uhr, konnte eine Verdächtige festgenommen werden. Es handelt sich, laut der Polizei, um eine Schweizerin (30). Sie steht unter Verdacht, das Feuer absichtlich gelegt zu haben. Das Motiv ist noch unklar. Die Beschuldigte befindet sich in Haft.