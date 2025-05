Brand Frau erleidet Rauchgasvergiftung bei Wohnhausbrand in Neuheim ZG

Am Mittwoch ist ein Einfamilienhaus in Neuheim ZG in Brand geraten. Die drei Personen im Gebäude konnten dieses selbständig verlassen. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

