Der Kanton Zug will südlich des Regierungsgebäudes einen neuen Saal für den Parlamentsbetrieb errichten lassen. Geplant ist der Bezug im Jahr 2032.

Das Foto zeigt ein Bild der Projektstudie zum geplanten neuen Saal für die Zuger Parlamente. Foto: Kanton Zug

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Regierungsgebäude, wo die Zuger Parlamentarierinnen und Parlamentarier aktuell ihre Sessionen abhalten, stünden bauliche, gebäudetechnische und energetische Sanierungen an, schrieb der Kanton Zug am Montag in einer Medienmitteilung. Eine Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass die Raumnutzung des Gebäudes verbessert werden könne.

Der Neubau des neuen Saals soll auf einer Fläche von 610 Quadratmetern südlich des Regierungsgebäudes erstellt werden. Wegen dem geplanten Bauprojekt soll die Voliere sowie der Kiosk und die öffentliche Toilettenanlage abgebrochen werden. Die alte Silberlinde soll bestehen bleiben, hiess es weiter. Im aktuellen Kantonsratssaal sollen dereinst Konzerte, Ausstellungen oder Bankette stattfinden.

Das geplante Bauprojekt führt zu diversen Umzügen und Neunutzungen. Unter anderem soll der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug, das Stadtparlament, künftig im neuen Saal debattieren.

Sanierungen stehen auch beim kantonalen Verwaltungsgebäude an der Neugasse 2 an. Neue Sitzungszimmer sollen entstehen. Zudem soll das Ausweisbüro und die Publikumsdienste der Staatskanzlei vom Regierungsgebäude ins sanierte Verwaltungsgebäude ziehen. Derweil wird die Gesundheitsdirektion und die kantonale Verwaltung von der Neugasse 2 in einen Neubau auf dem ZVB-Areal umsiedeln.

Geplant ist, dass die Einwohnergemeinde Zug für die Realisierung des Neubaus das Grundstück ins Eigentum des Kantons Zug überträgt. Ein Vorvertrag ist abgeschlossen, ist dem Communiqué zu entnehmen. Der Kantonsrat wird über das geplante Projekt in einer der nächsten Sessionen debattieren.