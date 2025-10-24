Am Freitagmorgen kam es in Baar im Kanton Zug zu einem schlimmen Arbeitsunfall auf einer Baustelle. EIn 50-jähriger Bauarbeiter wurde im Führerstand eines Kleinbaggers eingeklemmt.

Der Verletzte wurde von einem Kollegen aus der Gefahrenzone gebracht

Kurz vor 7.45 Uhr am Freitagmorgen stürzte auf einer Baustelle in der Baarermatte in Baar ein Deckenelement auf einen Kleinbagger. Dabei wurde ein 50-jähriger Bauarbeiter im Führerstand des Baggers eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt.

Der Verletzte konnte von einem Arbeitskollegen befreit und aus der Gefahrenzone transportiert werden, teilt die Zuger Polizei mit. Durch den Zuger Rettungsdienst wurde er medizinisch erstversorgt. Anschliessend musste der 50-Jährige von der Feuerwehr Baar vom Dach der Baustelle mittels Hubretter geborgen werden. Die Rega flog den Verletzten danach in ein ausserkantonales Spital.

Die genaue Ursache des Unfalls ist Gegenstand von laufenden Untersuchungen, teilt die Polizei weiter mit.