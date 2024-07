59-Jähriger durch Stromschlag lebensbedrohlich verletzt

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Nach ersten Erkenntnissen kletterte der Mann auf einen Fahrleitungsmasten. (Archivbild)

Der Mann kletterte am Montagmorgen nach ersten Erkenntnissen der Zuger Polizei auf einen Fahrleitungsmasten am Bahnhof Rotkreuz ZG, wie es in einer Mitteilung heisst. Dort sei er von einem Lichtbogen getroffen und aus einer Höhe von rund sechs Metern auf das Bahngleis geschleudert worden. Der 59-jährige Mann erlitt gemäss Mitteilung lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung in eine ausserkantonales Spital eingeliefert.

Für die Bergung des Verletzten mussten zwei Gleise kurzfristig gesperrt werden. Warum genau es zum Unfall kam, ist noch unklar und wird von der Polizei abgeklärt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 041 595 41 41).