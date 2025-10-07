Am Montagmorgen kam es in einer Werkstatt in Baar ZG zu einer Explosion. Ein Arbeiter wurde erheblich verletzt.

Ein Mann wurde durch eine Explosion in Baar ZG erheblich verletzt. Die Polizei ermittelt. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Janine Enderli Redaktorin News

Explosion in Baar! Am Montagmorgen kam es während Arbeiten an einer Schleifmaschine in einer Werkstatt zu einer Detonation. Das durch die Explosion entstandene Feuer konnten die anwesenden Arbeiter selbständig mit einem Feuerlöscher löschen.

Ein 37-jähriger Mann erlitt allerdings erhebliche Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug in ein ausserkantonales Spital gebracht.

Magnesium-Staub-Gemisch verantwortlich?

Der entstandene Sachschaden beläuft sich gemäss ersten Schätzungen auf mehrere Tausend

Franken. Die genaue Ursache der Explosion wird von der Zuger Polizei untersucht. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen dürfte die Entzündung eines Magnesium-Staub-Gemisches die Explosion ausgelöst haben.