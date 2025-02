Angriff mit Messer Mann bei Streit in Asylunterkunft in Unterägeri ZG verletzt

Bei einem Streit in einer Asylunterkunft ist am Donnerstagabend in Unterägeri ZG ein 31-jähriger Algerier durch ein Messer verletzt worden. Der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Iraker, wurde festgenommen.

Publiziert: vor 7 Minuten