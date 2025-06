Am Ägerisee Uferweg muss nach Felssturz geräumt werden

Der Kanton Zug plant Sprengungen und Aufräumarbeiten zur Sicherung eines beliebten Wander- und Velowegs am Ägerisee. Dies, nachdem sich in der Nacht auf Sonntag Felsblöcke und anderes Material aus dem Hang gelöst haben und in den See gelangt sind.

Publiziert: 17:04 Uhr | Aktualisiert: vor 46 Minuten