Stadtzuger Schulkinder müssen Handys künftig ausschalten

Stadtzuger Schulkinder müssen ihre Handys und Smartwatches ab kommenden Schuljahr ausschalten sowie nicht sichtbar aufbewahren. So will es eine neue Reglung der Stadtschulen Zug.

Die Stadtschulen Zug wollen den Handygebrauch im Schulalltag einschränken. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Reglung gilt während des Unterrichts und auf dem Schulgelände, wie die Stadt Zug am Donnerstag mitteilte. In einem partizipativen Prozess sollen die Schulkinder in die Gestaltung und Umsetzung der Regelung miteinbezogen werden. Beispielsweise in dem auch Ausnahmen geschaffen werden, unter anderem beim Bezahlen per Twint beim Pausenkiosk der Oberstufe.

Zur neuen Regelung führte eine Umfrage bei den Eltern und Lehrpersonen vom vergangenen September. 1648 Personen nahmen daran teil. Die Ergebnisse zeigten, dass sich über 60 Prozent eine klare Reglung im Umgang mit den Mobilgeräten wünschten.