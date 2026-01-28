Durch die Lüftungsanlage gelangte eine Mischung aus Rauch und Dampf in den Wellnessbereich. 60 Personen mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand.

Darum gehts 60 Personen am Dienstag aus Ägeribad wegen Rauch evakuiert

Technischer Defekt in Heizung könnte Ursache für Rauch sein

Rund 60 Einsatzkräfte unterstützten die ruhige und geordnete Evakuierung

Janine Enderli Redaktorin News

Nach einer Rauch- und Dampfentwicklung mussten rund 60 Personen aus dem Wellnessbereich des Erlebnisbads Ägeribad evakuiert werden.

Am Dienstagabend wurde bei der Gebäudefassade des Ägeribads eine Rauchentwicklung festgestellt, schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung.

Durch die Lüftungsanlage gelangte die Mischung aus Rauch und Dampf in den Wellnessbereich, wo sich zu diesem Zeitpunkt rund 60 Personen aufhielten.

Das könnte die Ursache sein

Die Angestellten des Ägeribads reagierten umgehend und begannen mit der Evakuierung der anwesenden Personen. Dabei wurden sie von der Feuerwehr Oberägeri unterstützt.

Die Evakuierung verlief ruhig und geordnet. Es wurde niemand verletzt. Die genaue Ursache für die Rauch- und Dampfentwicklung ist derzeit noch unklar. Im Vordergrund steht eine technische Störung im Bereich der Heizung. Die Abklärungen dazu laufen.

Im Einsatz standen rund 60 Angehörige der Feuerwehren Ober- und Unterägeri, Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.