In Menzingen ZG sind am Freitag um etwa 11 Uhr zwei Autofahrer aufeinandergeprallt. Die Strasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

45-Jähriger in Auto eingeklemmt

Autoteile lagen nach dem Crash auf der Brücke herum. Foto: KAPO ZUG 1/7

Sandra Meier Journalistin News

Heftiger Frontalcrash auf der Lorzentobelbrücke in Menzingen ZG am Freitag: Ein 45-jähriger Mann wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls in seinem Auto eingeklemmt. Die Strassenrettung der freiwilligen Feuerwehr musste ihn aus dem zerstörten Auto bergen. Er wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Zug mitteilt.

Auch der zweite Unfallbeteiligte, ein 85-jähriger Mann, wurde beim Crash erheblich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung brachten ihn Rettungskräfte in ein ausserkantonales Spital.

Unfallursache unklar

Nicht mehr zu retten sind die Autos: An beiden entstand Totalschaden. Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kantonsstrasse über die Brücke zwischen Zug/Baar und Menzingen/Ägeri musste für mehrere Stunden gesperrt werden.