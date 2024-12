17 Menschen mit Kohlenmonoxid-Vergiftung im Spital

Bei einem Nachtessen in einem Domzelt auf einem Campinplatz in Giswil OW haben am Samstagabend 26 Menschen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. 17 von ihnen mussten in Spitalpflege verbracht werden.

Wegen Nachtessen in Zelt auf Camping in Giswil OW

17 Menschen sind nach einem Nachtessen in einem Zelt in Giswil NW mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung hospitalisiert worden. (Symbolbild) Foto: MARTIN RUETSCHI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Samstagabend befand sich eine geschlossene Gesellschaft bei einem Nachtessen in einem Domzelt auf dem Campingplatz in Giswil. Um ca. 22.30 Uhr wurden plötzlich mehrere Personen bewusstlos oder klagten über Unwohlsein. Die Gruppe von 35 Personen begab sich sofort an die frische Luft.

Ersten Ermittlungen zur Folge gab es im Zelt über den Abend hinweg eine zu hohe Ansammlung von Kohlenmonoxid (CO), so dass es bei mehreren Personen zur Kohlenmonoxidvergiftung kam. Beim Vorfall wurden 26 Personen verletzt, wobei 17 Personen in Spitalpflege verbracht werden mussten.

Die Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot vor Ort aus. Die Ursache zur erhöhten Ansammlung des CO wird durch die Kantonspolizei, zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich, ermittelt. Weitere Angaben dazu können derzeit keine gemacht werden.