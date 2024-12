Der Gotthard-Tunnel wurde am Montagabend wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt.

In beide Richtungen

1/2 Wegen eines Unfalls ... Foto: Sceenshot/TCS

Denis Molnar Journalist

Wie der TCS via X berichtet, musste der Gotthard-Tunnel am Montagabend in beiden Richtungen gesperrt werden. Grund dafür ist ein Unfall. Infolge der Sperrung staute sich der Verkehr.

Bereits am Sonntag kam es am Gotthard zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei musste wegen des intensiven Schneefalls den Verkehr stoppen, um Platz zu schaffen für Räumungsfahrzeuge. Zudem waren Lenker aus dem In- und Ausland teilweise noch mit Sommerpneus unterwegs und bekundeten mit der rutschigen Fahrbahn ihre liebe Mühe.