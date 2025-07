Weg vom Regen Blechlawine vor dem Gotthard

Die Reise in den Süden verlangte Autofahrerinnen und Autofahrern am Samstag einmal mehr viel Geduld ab. Am Gotthard-Nordportal in Göschenen UR staute sich der Verkehr bereits ab Mitternacht – und das über viele Stunden hinweg.

Publiziert: 13:32 Uhr