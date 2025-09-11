Töff-Fahrer verletzt sich nach Unfall in Tunnel in Andermatt UR

In Andermatt UR verletzte sich am Mittwoch ein Motorradlenker bei einem Unfall im Tunnel mittelschwer. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Motorradlenker fuhr am Mittwochmorgen von Andermatt in Richtung Göschenen. Aus noch ungeklärten Gründen sei er zu Fall gekommen und im «Unterloch» sowohl gegen das rechtsseitige Tunnelbankett als auch gegen die Tunnelwand geprallt, so die Polizei.
Am Fahrzeug entstand laut Communiqué ein Sachschaden von rund 3500 Franken.
Im Einsatz standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri.