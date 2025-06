Klausenpass bleibt wegen Murgängen vorübergehend gesperrt

Der Klausenpass bleibt vorläufig geschlossen. (Archivbild) Foto: Philipp Schmidli

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noch in der Nacht auf Montag hätten die Räumungsarbeiten begonnen, teilte die Kantonspolizei Uri am Montagmorgen mit.

Am Montag war die Klausenstrasse bis Unterschächen teilweise wieder einspurig befahrbar. Der Klausenpass ab Unterschächen blieb aber vorerst geschlossen. Eine neue Lagebeurteilung sollte zuerst bis am Montag erfolgen, wurde später auf Dienstagnachmittag verschoben, wie es in einem Communiqué der Urner Baudirektion am Montagnachmittag hiess.

Laut der Kantonspolizei wurde bei den Murgängen niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden. Das genaue Ausmass ist laut Communiqué noch unklar.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Spiringen und Unterschächen, das Amt für Tiefbau, Bauunternehmen und die Kantonspolizei Uri.