In der Nacht auf Dienstag fand die Kantonspolizei Uri einen leblosen Mann (†50) auf der Isenthalerstrasse im Bereich Guetig. Zuvor war der 50-Jährige als vermisst gemeldet worden.

In der Nacht auf Dienstag fand die Kantonspolizei Uri einen zuvor als vermisst gemeldeten Mann leblos auf. Foto: Google Maps

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Uri erhielt in der Nacht auf Dienstag, kurz vor 1 Uhr eine Vermisstmeldung über einen 50-jährigen Mann, der nicht nach Hause zurückgekehrt war, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri am Dienstag.

Die ausgerückte Polizeipatrouille fand den vermissten Mann tot in Isenthal. Die Kantonspolizei Uri schreibt in der Mittelung von einem Verkehrsunfall. Der vermisste Mann steuerte einen Motorroller, wie Mediensprecher Mario Kiefer auf Blick-Anfrage erklärt.

Unfallhergang noch ungeklärt

Inwieweit es sich um einen Selbstunfall handelt oder andere Verkehrsteilnehmer involviert waren, sei noch unklar. Die genauen Umstände zum Unfallhergang sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeiten.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, die Rega, das Care Team Uri, ein lokales Bestattungsunternehmen, ein lokales Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri.

Die Kantonspolizei Uri sucht nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

+++ Update folgt +++