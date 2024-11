Tragödie am Clariden: Ein Gleitschirm-Tandemflug endete tödlich für einen 51-jährigen Mann und eine 45-jährige Frau. Kurz nach dem Start geriet das Gespann in Schwierigkeiten und stürzte ab. Die Ermittlungen laufen.

Tragödie am Clariden im Kanton Uri

Der Mann und die Frau kamen bei dem Unfall ums Leben. Foto: Shutterstock

Johannes Hillig Redaktor News

Am Sonntag, kurz nach 14 Uhr, wurde die Kantonspolizei Uri von der Rega über einen Gleitschirmunfall am Clariden informiert, worauf die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Uri unverzüglich an die Unfallörtlichkeit ausrückten.

Gemäss ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall nach dem Start eines Gleitschirm-Tandemflugs unterhalb eines Vorgipfels des Clariden. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Gespann kurz nach dem Start in Schwierigkeiten und stürzte in der Folge in die Nordwand des Clariden ab, wobei ein 51-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau verstarben.

Sust ermittelt nun

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Verfahrensleitung obliegt der Bundesanwaltschaft (BA), die für Flugunfälle zuständig ist. Die Untersuchung der Unfallursache obliegt der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). Die parallel geführten Untersuchungen der BA und der Sust werden mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft Uri sowie der Kantonspolizei Uri durchgeführt.

Im Einsatz standen die Rega, die BA, die Sust, die Staatsanwaltschaft Uri, ein lokales Bestattungsunternehmen und die Kantonspolizei Uri.