Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend im Harderband-Tunnel zwischen Bauen und Isleten UR verunglückt. Er wurde dabei erheblich verletzt.

Junger Autofahrer verunglückt in Tunnel im Kanton Uri

Junger Autofahrer verunglückt in Tunnel im Kanton Uri

Das Auto kam in Fahrtrichtung auf der rechten Fahrspur zum Stillstand.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Automobilist sei um 22 Uhr Richtung Altdorf gefahren, teilte die Kantonspolizei Uri am Montag mit. In der Rechtskurve des Tunnels Harderband sei der Personenwagen gegen die linke und anschliessend gegen die rechte Tunnelwand geschleudert. Die Unfallursache sei noch nicht geklärt, hiess es in der Mitteilung von Montagvormittag.

Der Verletzte wurde von der Ambulanz ins Kantonsspital Uri gebracht. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 4000 Franken.