Bauarbeiter verunfallt auf Sustenstrasse und verletzt sich schwer

Ein Arbeiter ist am Montag auf der Sustenstrasse zwischen Meien und Wassen UR mit einem Baustellefahrzeug verunglückt. Er erlitt beim Unfall erhebliche Verletzungen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte, fuhr der 43 Jahre alte Portugiese um 14 Uhr auf der Sustenstrasse talwärts. Beim Lewertal begann das Fahrzeug zu schwanken. Es geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr auf eine Mauer auf, überschlug sich und schlitterte 30 Meter die Strasse hinunter. Bei der Lewerbrücke kam es zum Stillstand.

Der Arbeiter wurde von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen und anschliessend von der Rettungsflugwacht hospitalisiert. Die Höhe des Sachschadens und die genaue Unfallursache waren am Dienstag noch nicht bekannt, wie dem Communiqué zu entnehmen war. Die Strasse war drei Stunden lang gesperrt.