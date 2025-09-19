DE
FR
Abonnieren
Hier donnern die Brocken in die Tiefe
0:26
Leservideo zeigt Felssturz:Hier donnern die Brocken in die Tiefe

Situation unklar
Video zeigt Felssturz am Gotthard-Pass

Aufnahmen eines Lesers zeigen, wie Geröll nahe dem Gotthard-Pass in die Tiefe stürze. Die Kantonspolizei Uri bestätigt den Felssturz auf Anfrage von Blick.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Geröll ist am Gotthard-Pass runtergekommen.
Foto: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Plötzlich wird es laut am Gotthard-Pass. Geröll donnert am Freitagvormittag in die Tiefe. Ein Video eines Leserreporters zeigt, wie die Felsen ins Tal stürzen. Die Stelle befindet sich in der Schöllenen-Schlucht zwischen Göschenen und Andermatt. Dort wo die Steine runterkamen, gibt es einen Veloweg und Wanderweg über die Galerie. Die Bahn fährt auch an der Stelle durch.

Die Kantonspolizei Uri bestätigt den Felssturz auf Anfrage von Blick. Mehr Informationen dazu kann die Behörde aber nicht sagen und verweist auf das Astra. Das Strassenverkehrsamt hat sich Anfrage von Blick bisher nicht geäussert. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen