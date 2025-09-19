Video zeigt Felssturz am Gotthard-Pass

Aufnahmen eines Lesers zeigen, wie Geröll nahe dem Gotthard-Pass in die Tiefe stürze. Die Kantonspolizei Uri bestätigt den Felssturz auf Anfrage von Blick.

1/4 Geröll ist am Gotthard-Pass runtergekommen. Foto: Leserreporter

Johannes Hillig Redaktor News

Plötzlich wird es laut am Gotthard-Pass. Geröll donnert am Freitagvormittag in die Tiefe. Ein Video eines Leserreporters zeigt, wie die Felsen ins Tal stürzen. Die Stelle befindet sich in der Schöllenen-Schlucht zwischen Göschenen und Andermatt. Dort wo die Steine runterkamen, gibt es einen Veloweg und Wanderweg über die Galerie. Die Bahn fährt auch an der Stelle durch.

Die Kantonspolizei Uri bestätigt den Felssturz auf Anfrage von Blick. Mehr Informationen dazu kann die Behörde aber nicht sagen und verweist auf das Astra. Das Strassenverkehrsamt hat sich Anfrage von Blick bisher nicht geäussert.