Leicht abnehmende Schülerinnen- und Schülerzahlen im Kanton Uri

Die Zahl der Kindergarten-Schülerinnen und -Schüler im Kanton Uri ist zurückgegangen.

Im Schuljahr 2024/2025 absolvierten insgesamt 4844 Schülerinnen und Schüler sowie Lernende eine Schule im Kanton Uri. Das sind 22 weniger als im Vorjahr.

Während die Zahlen in den Primarschulen und im Gymnasium konstant geblieben seien, hätten die Kindergärten und die Kantonale Berufsschule einen Rückgang verzeichnet. An den zehn Standorten der Oberstufen seien die Schülerinnen- und Schülerzahlen nach einem Rückgang in den vergangenen Jahren aber wieder leicht angestiegen.