40 Prozent der Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse im Kanton Uri haben 2024/2025 das Wahlpflichtfach Italienisch gewählt. Das sind so viele wie noch nie, wie die Urner Bildungs- und Kulturdirektion am Dienstag mitteilte.

Italienisch an Urner Primarschulen so beliebt wie noch nie

Gut 3900 Kinder und Jugendliche besuchten 2024/2025 die Urner Volksschulen, 0,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Weiter waren 745 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe einer Partnerklasse in der Romandie zugeteilt. Dies zeigten die Zahlen des Jahresberichts des Amts für Volksschulen. Damit leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Mehrsprachigkeit und kulturellen Offenheit des Kantons Uri, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen an Urner Volksschulen sank im letzten Schuljahr um 0,4 Prozent auf 3900.

Um etwas mehr gingen die Einzelfälle zurück, welche der Schulpsychologische Dienst bearbeitete: von 588 im Schuljahr 2023/2024 auf 571 in der abgelaufenen Periode. Er leistete zudem 120 Fachberatungen. Auffällig sei gemäss Mitteilung die Zunahme an Fällen mit Verhaltensauffälligkeiten.

Zum Start des Schuljahrs 2024/2025 traten 44 Lehrpersonen eine Stelle im Kanton Uri an, zwölf weniger als ein Jahr zuvor.